Самарчанка-рецидивистка в доме на Мехзаводе зарегистрировала более 50 мигрантов

В Самаре ранее неоднократно судимая 37-летняя местная жительница на протяжении нескольких месяцев незаконно поставила на учет по месту своей регистрации — в доме в п. Мехзавод, более 50 человек, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Свою вину она признала в полном объеме и пояснил, что услугу оказывала за денежное вознаграждение свыше 25 тыс. рублей. По информации полицейских, женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление

Женщине предъявлено обвинение в совершении 40 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Самары для принятия решения по существу.