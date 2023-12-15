Сотрудницу офиса микрозаймов из Самарской области подозревают в присвоении денег фирмы

В Самарской области сотрудница офиса микрозаймов стала фигуранткой уголовного дела о присвоении денег. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, 34-летняя жительница Отрадного с июля по декабрь 2022 г. забирала из кассы под разными предлогами. Например, она от имени клиентов оформляла договоры, расписывалась и оставляла деньги себе. Позже во время внутренней бухгалтерской проверки обнаружилась недостача 100 тыс. рублей.
Во время опроса женщина признала вину и пообещала возместить ущерб.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.