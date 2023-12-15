Сотрудницу офиса микрозаймов из Самарской области подозревают в присвоении денег фирмы

В Самарской области сотрудница офиса микрозаймов стала фигуранткой уголовного дела о присвоении денег. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, 34-летняя жительница Отрадного с июля по декабрь 2022 г. забирала из кассы под разными предлогами. Например, она от имени клиентов оформляла договоры, расписывалась и оставляла деньги себе. Позже во время внутренней бухгалтерской проверки обнаружилась недостача 100 тыс. рублей.

Во время опроса женщина признала вину и пообещала возместить ущерб.