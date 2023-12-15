Молодого самарца задержали с партией "синтетики"

В Самаре сотрудники вневедомственной охраны задержали 23-летнего парня с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Росгвардейцы патрулировали территорию в Железнодорожном районе и около 4:00 около дома на ул. Мориса Тореза заметили подозрительного мужчину. Увидев служебный автомобиль, он попытался спрятаться за припаркованными машинами. Патрульные решили расспросить молодого человека, и в итоге он признался, что имеет при себе запрещенные вещества. Всего у него изъяли два свертка с 93 г синтетического наркотика.

Правоохранители считают, что парень планировал сбывать "синтетику". В отношении него возбудили уголовное дело.