Молодого самарца задержали с партией "синтетики"

В Самаре сотрудники вневедомственной охраны задержали 23-летнего парня с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
Росгвардейцы патрулировали территорию в Железнодорожном районе и около 4:00 около дома на ул. Мориса Тореза заметили подозрительного мужчину. Увидев служебный автомобиль, он попытался спрятаться за припаркованными машинами. Патрульные решили расспросить молодого человека, и в итоге он признался, что имеет при себе запрещенные вещества. Всего у него изъяли два свертка с 93 г синтетического наркотика.
Правоохранители считают, что парень планировал сбывать "синтетику". В отношении него возбудили уголовное дело.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.