Самарские полицейские ищут водителя, сбившего подростка

В Самаре правоохранители разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Авария произошла в 17:30 14 декабря напротив дома № 2 по ул. Молодежной. Неизвестный автомобиль, (предположительно, темный Nissan) сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе.
После этого водитель отвез несовершеннолетнего домой и уехал. Подросток сам обратился в больницу, его отправили на стационарное лечение.
Полицейские теперь разыскивают водителя.
Очевидцев ДТП и всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля, просят сообщить информацию в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре по телефону: 8(846) 921 78 78, 8 927 606 73 40 или 102 (с мобильного), либо обратиться по адресу: Самара, ул. Александра Матросова, 153а, кабинет 7.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!