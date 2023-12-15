Самарские полицейские ищут водителя, сбившего подростка

В Самаре правоохранители разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Авария произошла в 17:30 14 декабря напротив дома № 2 по ул. Молодежной. Неизвестный автомобиль, (предположительно, темный Nissan) сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе.

После этого водитель отвез несовершеннолетнего домой и уехал. Подросток сам обратился в больницу, его отправили на стационарное лечение.

Полицейские теперь разыскивают водителя.

Очевидцев ДТП и всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля, просят сообщить информацию в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре по телефону: 8(846) 921 78 78, 8 927 606 73 40 или 102 (с мобильного), либо обратиться по адресу: Самара, ул. Александра Матросова, 153а, кабинет 7.