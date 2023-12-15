АвтоВАЗ запустил производство опытной партии Lada e-Largus

АвтоВАЗ приступил к производству опытной партии Lada e-Largus на заводе в Ижевске, сообщает 1prime.ru со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

Он также отметил, что серийное производство модели, согласно ранее озвученным планам, будет запущено в мае 2024 года.

"Сегодня мы открываем запуск первой опытной партии, как и обещали до конца 2023 года. Сегодня сойдет шесть автомобилей, а всего в опытной партии будет 30 автомобилей e-Largus", — отметил он.