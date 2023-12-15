Юношу из Самарской области обвиняют в оправдании терроризма

В Самарской области 19-летний парень стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 25 июля 2023 г. молодой человек в мессенджере разместил комментарий, в котором, как посчитала экспертиза, положительно оценивал действия, связанные с насильственным изменением государственного строя РФ.
На допросе парень признал вину.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.