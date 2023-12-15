Экс-директора тольяттинского детсада обвиняют в присвоении 480 тыс. рублей

В Центральный районный суд Тольятти отправили уголовное дело бывшей заведующей детским садом № 46 "Игрушка". Женщину обвиняют в присвоении денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, с апреля 2022 г. по май 2023 г. женщина похитила более 480 тыс. руб. бюджетных средств, выделенных на зарплату сотрудникам. По ее указанию работникам начисляли премии, часть из которых они должны были отдавать заведующей.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.