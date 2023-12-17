АвтоВАЗ рассматривает возможность производства электрических Niva и Vesta

АвтоВАЗ рассматривает возможность производства электрических автомобилей Lada Niva и Vesta, ведет работу над их прототипами, сообщает ria.ru со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

"Мы предполагаем, что будем развивать электродвижение, у нас в планах. И, более того, уже есть прототипы этих автомобилей — они проходят сейчас испытания на нашем полигоне в Тольятти: и электрическая Niva и в дальнейшем электрическая Vesta", — сказал он.

"Поскольку они будут производиться из комплектующих в Тольятти, это будут самые высоколокализованные по своему уровню отечественные электрические автомобили. Но все будет зависеть от спроса, потому что мы видим, что пока рынок автомобилей с ДВС является более масштабным по объему, более привычным для наших покупателей", — добавил он.