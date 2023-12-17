АвтоВАЗ рассматривает возможность производства электрических Niva и Vesta

АвтоВАЗ рассматривает возможность производства электрических автомобилей Lada Niva и Vesta, ведет работу над их прототипами, сообщает ria.ru со ссылкой на президента компании Максима Соколова.
"Мы предполагаем, что будем развивать электродвижение, у нас в планах. И, более того, уже есть прототипы этих автомобилей — они проходят сейчас испытания на нашем полигоне в Тольятти: и электрическая Niva и в дальнейшем электрическая Vesta", — сказал он.
"Поскольку они будут производиться из комплектующих в Тольятти, это будут самые высоколокализованные по своему уровню отечественные электрические автомобили. Но все будет зависеть от спроса, потому что мы видим, что пока рынок автомобилей с ДВС является более масштабным по объему, более привычным для наших покупателей", — добавил он.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы