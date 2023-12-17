В Сызранском районе в ДТП "на встречке" пострадала женщина

В субботу, 16 декабря, в 16:10 в Сызранском районе на 20 км дороги "Урал - Старая Рачейка - Смолькино" в условиях снегопада 25-летний водитель Renault Duster совершил выезд на полосу встречного движения, где маневр обгон не запрещен и совершил столкновение с автомобилем Geely Atlas под управлением 60-летнего водителя.
С места происшествия госпитализирована 27-летняя женщина-пассажир автомобиля Renault Duster, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!