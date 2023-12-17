В Сызранском районе в ДТП "на встречке" пострадала женщина

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В субботу, 16 декабря, в 16:10 в Сызранском районе на 20 км дороги "Урал - Старая Рачейка - Смолькино" в условиях снегопада 25-летний водитель Renault Duster совершил выезд на полосу встречного движения, где маневр обгон не запрещен и совершил столкновение с автомобилем Geely Atlas под управлением 60-летнего водителя.

Фото: ГУ МВД по Самарской области