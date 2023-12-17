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Преступления Происшествия

Рецидивистка в Сызрани украла кошелек у пенсионера

СЫЗРАНЬ. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Сызрани обратился 77-летний местный житель, который сообщил, что во время посещения аптеки у него из сумки совершили хищение кошелька с 3,2 тыс. рублей.

Сотрудники органов внутренних дел при просмотре записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке, установили личность злоумышленницы — местной 46-летней жительницы, ранее неоднократно попадавшей в поле зрения сотрудников МВД за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и карманные кражи.

На одной из улиц города, увидев полицейский патруль, женщина попыталась скрыться, но была задержана полицейскими и доставлена в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная вину в содеянном признала и сообщила полицейским, что пошла на совершение преступления из-за материального положения. Сумка, которую пенсионер нес в руках, была не закрыта, и она с легкостью забрала кошелек. Украденные деньги задержанная потратила на собственные нужды, а от портмоне избавилась, выкинув его в мусорный контейнер.

Следственным Управлением МУ МВД России "Сызранское" в отношении сызранки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Расследование продолжается. Подозреваемую проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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