Рецидивистка в Сызрани украла кошелек у пенсионера

В полицию Сызрани обратился 77-летний местный житель, который сообщил, что во время посещения аптеки у него из сумки совершили хищение кошелька с 3,2 тыс. рублей.
Сотрудники органов внутренних дел при просмотре записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке, установили личность злоумышленницы — местной 46-летней жительницы, ранее неоднократно попадавшей в поле зрения сотрудников МВД за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и карманные кражи.
На одной из улиц города, увидев полицейский патруль, женщина попыталась скрыться, но была задержана полицейскими и доставлена в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса задержанная вину в содеянном признала и сообщила полицейским, что пошла на совершение преступления из-за материального положения. Сумка, которую пенсионер нес в руках, была не закрыта, и она с легкостью забрала кошелек. Украденные деньги задержанная потратила на собственные нужды, а от портмоне избавилась, выкинув его в мусорный контейнер.
Следственным Управлением МУ МВД России "Сызранское" в отношении сызранки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Расследование продолжается. Подозреваемую проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.