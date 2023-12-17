В Жигулевске мужчина в течение месяца воровал из магазина продукты

В полицию Жигулевска поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов, который сообщил, что в течение месяца неизвестный мужчина, похищал с прилавков бытовую химию и продукты питания. Общий ущерб составил более 12 тыс. рублей.

В ходе изучения видеоматериалов полицейские выяснили, что к совершению краж может быть причастен ранее судимый за преступления имущественного характера местный житель. Полицейские установили местонахождение 29-летнего подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе допроса мужчина признал свою вину и пояснил полицейским, что украденную бытовую химию и продукты питания продал случайным прохожим, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Мужчина проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории города.