В Жигулевске мужчина в течение месяца воровал из магазина продукты

В полицию Жигулевска поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов, который сообщил, что в течение месяца неизвестный мужчина, похищал с прилавков бытовую химию и продукты питания. Общий ущерб составил более 12 тыс. рублей.
В ходе изучения видеоматериалов полицейские выяснили, что к совершению краж может быть причастен ранее судимый за преступления имущественного характера местный житель. Полицейские установили местонахождение 29-летнего подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе допроса мужчина признал свою вину и пояснил полицейским, что украденную бытовую химию и продукты питания продал случайным прохожим, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.
Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Мужчина проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории города.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.