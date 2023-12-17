В театре драмы состоится встреча с заслуженным артистом России Всеволодом Турчиным

В понедельник, 18 декабря, в 17:00 на экспериментальной сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького состоится творческая встреча с заслуженным артистом России Всеволодом Турчиным.
Всеволод Турчин окончил Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС) в 1968 году.
В Самарском (Куйбышевском) академическом театре драмы им. М. Горького служит с 1966-го по 1979-й и с 1991 года по настоящее время.
На сцене Самарского театра драмы актером создано множество ярких и запоминающихся образов, среди которых: Константин ("Дети Ванюшина" С. Найдëнова), Паратов ("Бесприданница" А. Островского), Войницкий ("Дядя Ваня" А. Чехова), Жорж ("Ужасные родители" Ж. Кокто) и другие.
В настоящее время занят в спектакле "Фредерик, или Бульвар преступлений" Э-Э. Шмитта в роли Ля Кресоньера.
В рамках серии встреч "Мастера сцены" в свой день рождения Всеволод Михайлович поделится со зрителями рассказами о жизни и творчестве, ответит на вопросы.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.