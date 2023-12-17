В театре драмы состоится встреча с заслуженным артистом России Всеволодом Турчиным

В понедельник, 18 декабря, в 17:00 на экспериментальной сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького состоится творческая встреча с заслуженным артистом России Всеволодом Турчиным.

Всеволод Турчин окончил Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС) в 1968 году.

В Самарском (Куйбышевском) академическом театре драмы им. М. Горького служит с 1966-го по 1979-й и с 1991 года по настоящее время.

На сцене Самарского театра драмы актером создано множество ярких и запоминающихся образов, среди которых: Константин ("Дети Ванюшина" С. Найдëнова), Паратов ("Бесприданница" А. Островского), Войницкий ("Дядя Ваня" А. Чехова), Жорж ("Ужасные родители" Ж. Кокто) и другие.

В настоящее время занят в спектакле "Фредерик, или Бульвар преступлений" Э-Э. Шмитта в роли Ля Кресоньера.

В рамках серии встреч "Мастера сцены" в свой день рождения Всеволод Михайлович поделится со зрителями рассказами о жизни и творчестве, ответит на вопросы.