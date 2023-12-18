В Самаре в ДТП пострадала водитель иномарки

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В воскресенье, 17 декабря, в 17:05 44-летняя женщина за рулем Lada Vesta напротив дома 46 ул. Мичурина допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершила столкновение с автомобилем Subaru Legacy под управлением 45-летней женщины.

Фото: ГУ МВД по Самарской области