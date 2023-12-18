В Самаре в ДТП пострадала водитель иномарки

В воскресенье, 17 декабря, в 17:05 44-летняя женщина за рулем Lada Vesta напротив дома 46 ул. Мичурина допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершила столкновение с автомобилем Subaru Legacy под управлением 45-летней женщины.
С места происшествия в медицинское учреждение доставлена водитель автомобиля Subaru Legacy, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!