16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-председателя совета директоров банка "Волга-Кредит" признали банкротом АСВ не смог исключить Владимира Аветисяна из реестра кредиторов "Газбанка" первой очереди АСВ банкротит экс-представителя главы Чечни в Самарской области На конкурсное производство Газбанка затрачено 1,5 млрд рублей За сентябрь жители Самарской области отнесли в банки 6,8 млрд рублей

Банки Финансы

Экс-председателя совета директоров банка "Волга-Кредит" признали банкротом

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Агентство по страхованию вкладов, курирующее ликвидацию рухнувшего самарского банка "Волга-Кредит", добилось признания банкротом экс-председателя совета директоров кредитной организации Александра Бобровского из-за долга в 1,8 млрд руб., пишет "Самарское обозрение".

Арбитражный суд Московской области 13 декабря 2023 г. удовлетворил соответствующий иск агентства. Ранее Бобровский был приговорен к 7,5 года лишения свободы в рамках дела о мошенничестве в банке "Волга-Кредит".

Самарский банк "Волга-Кредит" лишился лицензии в конце 2014 года. Крах ВКБ вывел на улицы сотни вкладчиков, со счетов которых исчезло более 1,5 млрд рублей.

Александр Бобровский появился в "Волга-Кредите" вместе с командой последних собственников. Тогда реальными бенефициарами банка стали московские финансисты Андрей Иванов и Руслан Токарев.

После отзыва у ВКБ лицензии Бобровский одним из первых попал под удар правоохранительных органов и Агентства по страхованию вкладов, курировавшего банкротство банка. В частности, бизнесмен был объявлен в розыск, а позднее и арестован в рамках расследования уголовного дела по хищениям в ВКБ. АСВ в свою очередь начало оспаривать сделки по выводу Бобровским из "Волга-Кредита" накануне отзыва лицензии у банка более 50 млн рублей.

Далее вместе с другими управленцами "Волга-Кредита" Бобровского признали виновным в мошенничестве и приговорили к 7,5 года лишения свободы. Кроме того, с него было взыскано около 1,8 млрд руб. убытков, причиненных банку и его кредиторам.

15 февраля 2023 г. Агентство по страхованию вкладов подает иск о банкротстве Александра Бобровского. Согласно судебным документам, "заявленные требования подтверждены вступившими в законную силу судебными актами: определением Арбитражного суда Самарской области от 14 сентября 2020 г., которым признаны недействительными сделки по выдаче наличных денежных средств на сумму 53 млн руб., а также приговором Ленинского районного суда города Самары от 18 января 2021 г., которым Бобровский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 4 ст. 159 УК РФ, а кроме того, с него взыскано 1,7 млрд рублей".

Рассмотрение иска неоднократно откладывалось, и наконец 13 декабря 2023 г. арбитраж Московской области признал Бобровского банкротом. При этом суд отказался вводить в отношении бизнесмена процедуру реализации имущества, а назначил только реструктуризацию долгов. Пока никто из кредиторов, помимо АСВ, требований к бизнесмену не предъявлял.

В АСВ подтвердили введение в отношении Александра Бобровского банкротства. Арбитражный суд Московской области 13 декабря 2023 г. признал обоснованным заявление государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о банкротстве бывшего председателя совета директоров ОАО "Коммерческий "Волга-Кредит" банк" Александра Бобровского и ввел процедуру реструктуризации его долгов. Требование банка в размере 1,7 млрд руб. включено в реестр требований кредиторов Бобровского, сообщило агентство в своем пресс-релизе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31