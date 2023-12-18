Экс-председателя совета директоров банка "Волга-Кредит" признали банкротом

Агентство по страхованию вкладов, курирующее ликвидацию рухнувшего самарского банка "Волга-Кредит", добилось признания банкротом экс-председателя совета директоров кредитной организации Александра Бобровского из-за долга в 1,8 млрд руб., пишет "Самарское обозрение".

Арбитражный суд Московской области 13 декабря 2023 г. удовлетворил соответствующий иск агентства. Ранее Бобровский был приговорен к 7,5 года лишения свободы в рамках дела о мошенничестве в банке "Волга-Кредит".

Самарский банк "Волга-Кредит" лишился лицензии в конце 2014 года. Крах ВКБ вывел на улицы сотни вкладчиков, со счетов которых исчезло более 1,5 млрд рублей.



Александр Бобровский появился в "Волга-Кредите" вместе с командой последних собственников. Тогда реальными бенефициарами банка стали московские финансисты Андрей Иванов и Руслан Токарев.

После отзыва у ВКБ лицензии Бобровский одним из первых попал под удар правоохранительных органов и Агентства по страхованию вкладов, курировавшего банкротство банка. В частности, бизнесмен был объявлен в розыск, а позднее и арестован в рамках расследования уголовного дела по хищениям в ВКБ. АСВ в свою очередь начало оспаривать сделки по выводу Бобровским из "Волга-Кредита" накануне отзыва лицензии у банка более 50 млн рублей.

Далее вместе с другими управленцами "Волга-Кредита" Бобровского признали виновным в мошенничестве и приговорили к 7,5 года лишения свободы. Кроме того, с него было взыскано около 1,8 млрд руб. убытков, причиненных банку и его кредиторам.

15 февраля 2023 г. Агентство по страхованию вкладов подает иск о банкротстве Александра Бобровского. Согласно судебным документам, "заявленные требования подтверждены вступившими в законную силу судебными актами: определением Арбитражного суда Самарской области от 14 сентября 2020 г., которым признаны недействительными сделки по выдаче наличных денежных средств на сумму 53 млн руб., а также приговором Ленинского районного суда города Самары от 18 января 2021 г., которым Бобровский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 4 ст. 159 УК РФ, а кроме того, с него взыскано 1,7 млрд рублей".

Рассмотрение иска неоднократно откладывалось, и наконец 13 декабря 2023 г. арбитраж Московской области признал Бобровского банкротом. При этом суд отказался вводить в отношении бизнесмена процедуру реализации имущества, а назначил только реструктуризацию долгов. Пока никто из кредиторов, помимо АСВ, требований к бизнесмену не предъявлял.

В АСВ подтвердили введение в отношении Александра Бобровского банкротства. Арбитражный суд Московской области 13 декабря 2023 г. признал обоснованным заявление государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о банкротстве бывшего председателя совета директоров ОАО "Коммерческий "Волга-Кредит" банк" Александра Бобровского и ввел процедуру реструктуризации его долгов. Требование банка в размере 1,7 млрд руб. включено в реестр требований кредиторов Бобровского, сообщило агентство в своем пресс-релизе.