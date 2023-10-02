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Суд отказал Татьяне Ерилкиной в замене оставшегося срока более мягким наказанием

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевский районный суд Самары отказал бывшей предправления ВКБ Татьяне Ерилкиной в замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, с июня по декабрь 2014 г. сотрудники и руководители банка фальсифицировали бухгалтерскую отчетность и снимали деньги со счетов вкладчиков. В полицию обратилось около 2 тыс. потерпевших. Предполагаемая сумма ущерба оценивалась в 1,8 млрд рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В январе 2021 г. Ленинский районный суд вынес приговор обвиняемым. Председателю правления Татьяне Ерилкиной назначили девять с половиной лет реального лишения свободы. Предполагаемый совладелец банка Руслан Токарев получил восемь с половиной лет лишения свободы, экс-председатель совета директоров, акционер ВКБ Александр Бобровский и директор департамента информационных технологий Сергей Осипов - по семь с половиной лет, акционер Максим Кашапов - семь лет, аудитор Роман Калинкин - шесть лет, аудитор Елена Кочергина - пять с половиной лет, начальник отдела по обслуживанию физических лиц Мария Зацепина - пять лет, советник председателя правления Ирина Воропай и сотрудница банка Елена Данчина - по три года.

Также суд взыскал солидарно с 10 фигурантов дела более 1,7 млрд руб. в пользу ВКБ и отдельно с Татьяны Ерилкиной - 272 млн рублей.

9 августа 2023 г. в Куйбышевский районный суд поступило ходатайство осужденной Ерилкиной, отбывающей наказание в ИК-15, о замене неотбытого срока более мягким видом наказания, так как она отбыла в колонии часть назначенного срока. 27 сентября судья Александра Родионова отказала в удовлетворении ходатайства. У осужденной есть право обжаловать вынесенное постановление в апелляционной инстанции Самарского областного суда.

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