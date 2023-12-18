В Тольятти по отремонтированной по нацпроекту дороге проедет Дед Мороз

Улица Революционная в городе Тольятти, отремонтированная по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", инициированному президентом России Владимиром Путиным, в 2023 году станет полноправным участником главного общегородского новогоднего праздника. Именно она 28 декабря 2023 года станет новогодним маршрутом движения автомобилей Деда Мороза, Снегурочки и Чебурашки до Сквера 50- летия АвтоВАЗа, где пройдет основная культурная программа празднования Нового года.

Революционная — одна из центральных улиц в Автозаводском районе, где расположены любимые горожанами места отдыха. Участок дороги от Ленинского проспекта до Приморского бульвара протяженностью 1,37 км был отремонтирован благодаря нацпроекту в этом году.

В рамках ремонта уложено новое дорожное полотно с использованием современной и прочной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси – ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, заменены бортовой камень и дорожные знаки, установлено пешеходное ограждение, обустроены пешеходные переходы, нанесена дорожная разметка термопластиком.

Главный новогодний праздник в городе будет называться "Сказка в гости к нам пришла", в основе которого заложена идея сохранения самобытных народных традиций и высокой воспитательной направленности русских сказок.

"Праздник начнется с новогоднего путешествия Деда Мороза, Снегурочки и Чебурашки, которые проедут по отремонтированной Революционной раритетном грузовом автомобиле ГАЗ-АА и Ниве, украшенными новогодней гирляндой и снежинками. В кузове грузовика будет стоять украшенная новогодняя елка и мешок с подарками. Во время путешествия будет сделано несколько остановок у крупных торговых центров, где новогодние персонажи будут поздравлять жителей с наступающим Новым годом, дарить подарки, фотографироваться, а также проведут игровые программы. Новогоднее путешествие подарит хорошее настроение жителям Тольятти", — рассказывает начальник отдела художественного творчества культурного центра "Автоград" Татьяна Кудряшова.

Конечная остановка автомобилей Деда Мороза — Сквер 50-летия АвтоВАЗа, где пройдет основная новогодняя программа. В том числе тольяттинцев ждет новогоднее костюмированное шествие под названием "Тольятти в потоке волшебства". Более 1000 тольяттинцев, представителей команд различных учреждений и организаций города, станут персонажами русских сказок и былин и пройдут вдоль улиц Фрунзе, Юбилейной, Революционной и Приморского бульвара.

Одним из участников костюмированного шествия станет крупнейший детский сад Автозаводского района Тольятти — "Гусельки", который состоит из четырех корпусов и насчитывает 780 воспитанников и порядка 300 сотрудников, в том числе 95 педагогов.

"Нашему коллективу очень понравилась идея принять участие в новогоднем шествии. В детском саду множество ярких красивых костюмов. Посовещавшись, мы решили одеть костюмы персонажей сказки Пушкина "Сказка о царе Салтане". Обязательно будем приглашать родителей, наших воспитанников прийти на этот новогодний праздник", — говорит заведующая детского сада "Гусельки" Яна Волик.

Напомним, что благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги уровень нормативного состояния улично-дорожной сети Тольятти в 2023 году достиг 85,6%. В текущем дорожном сезоне в городе отремонтировано 10 автомобильных дорог протяженностью 18,5 км, в том числе участок улицы Революционной. В следующем году улица Революционная будет приведена в нормативное состояние на всем протяжении.