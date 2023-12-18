В Тольятти по отремонтированной по нацпроекту дороге проедет Дед Мороз

Улица Революционная в городе Тольятти, отремонтированная по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", инициированному президентом России Владимиром Путиным, в 2023 году станет полноправным участником главного общегородского новогоднего праздника. Именно она 28 декабря 2023 года станет новогодним маршрутом движения автомобилей Деда Мороза, Снегурочки и Чебурашки до Сквера 50- летия АвтоВАЗа, где пройдет основная культурная программа празднования Нового года.
Революционная — одна из центральных улиц в Автозаводском районе, где расположены любимые горожанами места отдыха. Участок дороги от Ленинского проспекта до Приморского бульвара протяженностью 1,37 км был отремонтирован благодаря нацпроекту в этом году.
В рамках ремонта уложено новое дорожное полотно с использованием современной и прочной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси – ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, заменены бортовой камень и дорожные знаки, установлено пешеходное ограждение, обустроены пешеходные переходы, нанесена дорожная разметка термопластиком.
Главный новогодний праздник в городе будет называться "Сказка в гости к нам пришла", в основе которого заложена идея сохранения самобытных народных традиций и высокой воспитательной направленности русских сказок.
"Праздник начнется с новогоднего путешествия Деда Мороза, Снегурочки и Чебурашки, которые проедут по отремонтированной Революционной раритетном грузовом автомобиле ГАЗ-АА и Ниве, украшенными новогодней гирляндой и снежинками. В кузове грузовика будет стоять украшенная новогодняя елка и мешок с подарками. Во время путешествия будет сделано несколько остановок у крупных торговых центров, где новогодние персонажи будут поздравлять жителей с наступающим Новым годом, дарить подарки, фотографироваться, а также проведут игровые программы. Новогоднее путешествие подарит хорошее настроение жителям Тольятти", — рассказывает начальник отдела художественного творчества культурного центра "Автоград" Татьяна Кудряшова.
Конечная остановка автомобилей Деда Мороза — Сквер 50-летия АвтоВАЗа, где пройдет основная новогодняя программа. В том числе тольяттинцев ждет новогоднее костюмированное шествие под названием "Тольятти в потоке волшебства". Более 1000 тольяттинцев, представителей команд различных учреждений и организаций города, станут персонажами русских сказок и былин и пройдут вдоль улиц Фрунзе, Юбилейной, Революционной и Приморского бульвара.
Одним из участников костюмированного шествия станет крупнейший детский сад Автозаводского района Тольятти — "Гусельки", который состоит из четырех корпусов и насчитывает 780 воспитанников и порядка 300 сотрудников, в том числе 95 педагогов.
"Нашему коллективу очень понравилась идея принять участие в новогоднем шествии. В детском саду множество ярких красивых костюмов. Посовещавшись, мы решили одеть костюмы персонажей сказки Пушкина "Сказка о царе Салтане". Обязательно будем приглашать родителей, наших воспитанников прийти на этот новогодний праздник", — говорит заведующая детского сада "Гусельки" Яна Волик.
Напомним, что благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги уровень нормативного состояния улично-дорожной сети Тольятти в 2023 году достиг 85,6%. В текущем дорожном сезоне в городе отремонтировано 10 автомобильных дорог протяженностью 18,5 км, в том числе участок улицы Революционной. В следующем году улица Революционная будет приведена в нормативное состояние на всем протяжении.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?