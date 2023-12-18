Легковушка столкнулась со снегоуборочным КамАЗом в Самарской области

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В понедельник, 18 декабря, в Красноармейском районе Самарской области в ДТП попала 31-летняя автомобилистка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"