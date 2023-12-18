Легковушка столкнулась со снегоуборочным КамАЗом в Самарской области

В понедельник, 18 декабря, в Красноармейском районе Самарской области в ДТП попала 31-летняя автомобилистка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 7:40 она ехала на Chevrolet Lacetti по трассе Красноармейское — Кировский — Павловка. На 5 км женщина не справилась с управлением и столкнулась со встречным снегоуборочным КамАЗом.
В результате аварии женщину госпитализировали с травмами.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Аварийно-спасательные работы на месте происшествия проводили сотрудники региональной противопожарной службы.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!