Мошенник под видом работодателя выманил у самарского логиста 2,7 млн рублей

В Самаре сотрудник логистической компании стал жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчине позвонил неизвестный, представился директором его фирмы и потребовал деньги. Якобы для предотвращения мошенничества и, чтобы покрыть стоимость потерянного в нескольких рейсах товара, самарцу нужно было взять заем.
Потерпевший по инструкции "директора" оформил заем 2,7 млн руб. и перевел на указанный счет. После этого собеседник внес его в "черный список" и удалил диалог.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.