Мошенник под видом работодателя выманил у самарского логиста 2,7 млн рублей

В Самаре сотрудник логистической компании стал жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчине позвонил неизвестный, представился директором его фирмы и потребовал деньги. Якобы для предотвращения мошенничества и, чтобы покрыть стоимость потерянного в нескольких рейсах товара, самарцу нужно было взять заем.

Потерпевший по инструкции "директора" оформил заем 2,7 млн руб. и перевел на указанный счет. После этого собеседник внес его в "черный список" и удалил диалог.