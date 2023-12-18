Lada Priora и "четырнадцатая" столкнулись на трассе в Самарской области

В понедельник, 18 декабря, в Челно-Вершинском районе Самарской области в ДТП попал 72-летний водитель "четырнадцатой". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 9:53 мужчина ехал со стороны с. Сергиевск в направлении с. Челно-Вершины, нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и столкнулся со встречной Lada Priora под управлением 35-летнего мужчины, который также нарушил ПДД.

В результате водителя "четырнадцатой" доставили в больницу с травмами.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать ПДД, выбирать скорость, соответствующую погодным условиям, безопасную дистанцию и интервал, а также быть максимально осторожными за рулем, особенно в плохую погоду.