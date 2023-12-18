Lada Priora и "четырнадцатая" столкнулись на трассе в Самарской области

В понедельник, 18 декабря, в Челно-Вершинском районе Самарской области в ДТП попал 72-летний водитель "четырнадцатой". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 9:53 мужчина ехал со стороны с. Сергиевск в направлении с. Челно-Вершины, нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и столкнулся со встречной Lada Priora под управлением 35-летнего мужчины, который также нарушил ПДД.
В результате водителя "четырнадцатой" доставили в больницу с травмами.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать ПДД, выбирать скорость, соответствующую погодным условиям, безопасную дистанцию и интервал, а также быть максимально осторожными за рулем, особенно в плохую погоду.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!