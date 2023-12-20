ООО "ННК-Самаранефтегаз" провело учения по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

ООО "ННК-Самаранефтегаз", входящее в группу ННК, подтвердило готовность к эксплуатации опасных производственных объектов к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
С сентября по ноябрь 2023 года в ООО "ННК-Самаранефтегаз" было проведено 8 комплексных учений по защите планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Учения проводились на объектах подготовки и перекачки нефти, фондах скважин, системах промысловых трубопроводов и переходах трубопроводов через водные преграды.
В ходе учений отрабатывались навыки своевременного оповещения, работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, практические действия по аварийной остановке объектов, своевременная локализация и ликвидация разливов нефти. Взаимодействие профессиональных аварийно-спасательных формирований с персоналом производственных объектов координировал оперативный штаб.
По результатам проведенных комплексных учений получено заключение о готовности ООО "ННК-Самаранефтегаз" к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее