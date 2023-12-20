ООО "ННК-Самаранефтегаз" провело учения по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

ООО "ННК-Самаранефтегаз", входящее в группу ННК, подтвердило готовность к эксплуатации опасных производственных объектов к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

С сентября по ноябрь 2023 года в ООО "ННК-Самаранефтегаз" было проведено 8 комплексных учений по защите планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Учения проводились на объектах подготовки и перекачки нефти, фондах скважин, системах промысловых трубопроводов и переходах трубопроводов через водные преграды.

В ходе учений отрабатывались навыки своевременного оповещения, работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, практические действия по аварийной остановке объектов, своевременная локализация и ликвидация разливов нефти. Взаимодействие профессиональных аварийно-спасательных формирований с персоналом производственных объектов координировал оперативный штаб.

По результатам проведенных комплексных учений получено заключение о готовности ООО "ННК-Самаранефтегаз" к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.