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Экономика и бизнес

Самарастат: инфляция в ноябре составила 1,17%

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ноябре 2023 года потребительские цены в Самарской области выросли на 1,17%. Об этом сообщает Самарастат.

Продовольственные товары подорожали на 1,68%, непродовольственные — на 0,67%, услуги — на 1,13%.

С начала года инфляция составила 6,81%. В 2022 году цены за 10 месяцев выросли на 11,46%.

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