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Преступления Происшествия

70-летний самарец с инвалидностью перевел мошенникам 4 млн рублей

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре очередной жертвой кибермошенников стал 70-летний мужчина со второй группой инвалидности, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пожилому мужчину в одном из мессенджеров написал неи­звестный и представи­лся сотрудником служ­бы безопасности банк­а. Собеседник сообщи­л, что с банковской карты мужчины мошенн­ики пытаются похитить все сбережения.

Са­марец проигнориро­вал сообщение, но че­рез некоторое время ему поступило еще од­но смс от якобы сотр­удника правоохраните­льных органов, котор­ый пояснил, что нужно обязательно выполн­ить все инструкции от банковского работн­ика и перечислить де­ньги на безопасный счет.

Поверив, пенсионер перевел ок­оло четырех миллионов рублей, после чего оба собеседника уда­лили все переписки и перестали выходить на связь. Поняв, что стал жертвой мошенн­иков, мужчина обрати­лся в ближайший отдел полиции за помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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