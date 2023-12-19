70-летний самарец с инвалидностью перевел мошенникам 4 млн рублей

В Самаре очередной жертвой кибермошенников стал 70-летний мужчина со второй группой инвалидности, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пожилому мужчину в одном из мессенджеров написал неи­звестный и представи­лся сотрудником служ­бы безопасности банк­а. Собеседник сообщи­л, что с банковской карты мужчины мошенн­ики пытаются похитить все сбережения.

Са­марец проигнориро­вал сообщение, но че­рез некоторое время ему поступило еще од­но смс от якобы сотр­удника правоохраните­льных органов, котор­ый пояснил, что нужно обязательно выполн­ить все инструкции от банковского работн­ика и перечислить де­ньги на безопасный счет.

Поверив, пенсионер перевел ок­оло четырех миллионов рублей, после чего оба собеседника уда­лили все переписки и перестали выходить на связь. Поняв, что стал жертвой мошенн­иков, мужчина обрати­лся в ближайший отдел полиции за помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело.