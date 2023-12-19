70-летний самарец с инвалидностью перевел мошенникам 4 млн рублей

В Самаре очередной жертвой кибермошенников стал 70-летний мужчина со второй группой инвалидности, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Пожилому мужчину в одном из мессенджеров написал неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сообщил, что с банковской карты мужчины мошенники пытаются похитить все сбережения.
Самарец проигнорировал сообщение, но через некоторое время ему поступило еще одно смс от якобы сотрудника правоохранительных органов, который пояснил, что нужно обязательно выполнить все инструкции от банковского работника и перечислить деньги на безопасный счет.
Поверив, пенсионер перевел около четырех миллионов рублей, после чего оба собеседника удалили все переписки и перестали выходить на связь. Поняв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в ближайший отдел полиции за помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.