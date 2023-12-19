Водитель Chevrolet Niva врезался в отбойник на Кировском мосту

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В понедельник, 18 декабря, в Волжском районе произошло ДТП на Кировском мосту. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области