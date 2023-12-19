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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в пяти регионах

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на территории Самарской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Комплекс мероприятий реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Специалисты выполнили подключение реконструированного участка магистрального нефтепровода (МН) Бугуруслан — Сызрань в Оренбургской области. В строгом соответствии с требованиями экологической безопасности была произведена замена части трубопровода протяженностью 1 км, который выработал нормативный срок эксплуатации. Перед подключением проведен комплекс гидравлических испытаний и внутритрубная диагностика. При реконструкции были использованы отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности. Трубы имеют заводское изоляционное покрытие и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии.

В ходе плановой остановки работы МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев, Муханово — Куйбышев и Покровка — Сызрань на линейной части и на нефтеперекачивающих станциях Самарского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ) выполнена замена восьми и средний ремонт пяти единиц запорной арматуры. Новые шиберные задвижки отечественного производства установлены для обеспечения надежности оборудования, а также эффективного контроля за производственными процессами на объектах.

Кроме того, бригады центральных ремонтных служб РНУ вырезали ненормативное технологическое оборудование на нефтепроводах Бугуруслан — Сызрань и Куйбышев — Лисичанск, это позволит обеспечить безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность трубопроводов.

Всего в работах, проведенных с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности, были задействованы порядка 220 сотрудников, использовано более 100 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме. Реализованные мероприятия обеспечат бесперебойную транспортировку нефти и дизельного топлива в регионах Приволжского и Южного федеральных округов.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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и спарку надо работать эффективнее

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