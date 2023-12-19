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Преступления Происшествия

Главу ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко просят арестовать в Басманном суде

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Басманный районный суд Москвы должен рассмотреть ходатайство следствия об аресте начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко. Об этом журналисту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда. Обвинение Бойко предъявили в получении взятки в особо крупном размере. Арестовать его просят до 15 февраля 2024 года.

Напомним, по версии следствия, Бойко получил от коммерсантов взятки на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

"Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - указывается в сообщении.

Ранее источники сообщали, что задержание провели сотрудники СК и ФСБ из Москвы. Вместе с Бойко задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник - руководители группы компаний "Витязи", специализирующейся на пожарной безопасности. Бойко и предполагаемых подельников этапировали в Москву.

Как рассказали журналисту Волга Ньюс в Басманном районном суде, материалы с ходатайством об аресте Бойко уже поступили. На 18:05 19 декабря время рассмотрения еще не было назначено.

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