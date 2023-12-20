В тольяттинской многоэтажке ночью ликвидировали пожар повышенной сложности

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В среду, 20 декабря, в 3:13 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в доме на ул. Мира, 137 в Центральном районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили ГУ МЧС России по Самарской области.