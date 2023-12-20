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"Тольяттиазот" помог открыть центр развития для детей с ограниченными возможностями здоровья

ТОЛЬЯТТИ. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в открытии центра развития и активности детей "Радость общения". Инициатива детского сада № 33 "Мечта" направлена на адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Реализация проекта стала возможна благодаря грантовой поддержке предприятия в рамках VI этапа конкурса "Химия добра".

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Ключевой особенностью центра развития на базе детского сада является объединение различных методик для детей с нарушениями слуха. Развивающее пространство включает в себя интерактивное оборудование для арт-терапии, тренировки усидчивости и умения концентрироваться, упражнений с музыкальными инструментами, дидактических игр и использования речевых тренажеров.

"Мечта" — единственное дошкольное учреждение Комсомольского района Тольятти, реализующее адаптированную образовательную программу для детей с патологией слуха и зрения. В равных условиях в группах занимаются дошкольники с ОВЗ и их здоровые сверстники. Интеграция и инклюзия также являются частью социальной адаптации.

В настоящее время детский сад посещает 360 воспитанников, 111 из них — с особыми возможностями здоровья. В следующем году планируется открытие двух дополнительных групп.

В рамках открытия центра для детей была организована праздничная дискотека, просмотр мультфильма и подарки. В торжественном мероприятии также принял участие Толик Азотов — талисман ТОАЗа.

"Тольяттиазот" не в первый раз поддерживает дошкольное образовательное учреждение "Мечта". Проекты, которые детский сад заявлял на грантовый конкурс "Химия добра", всегда отличались уникальностью, целостностью, оперативностью реализации и высокой социальной значимостью. Мы надеемся, что открытие центра в игровом формате и оригинальное поздравление от талисмана предприятия вдохновят руководство и воспитанников на новые творческие свершения", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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