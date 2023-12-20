"Тольяттиазот" помог открыть центр развития для детей с ограниченными возможностями здоровья

Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в открытии центра развития и активности детей "Радость общения". Инициатива детского сада № 33 "Мечта" направлена на адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Реализация проекта стала возможна благодаря грантовой поддержке предприятия в рамках VI этапа конкурса "Химия добра".
Ключевой особенностью центра развития на базе детского сада является объединение различных методик для детей с нарушениями слуха. Развивающее пространство включает в себя интерактивное оборудование для арт-терапии, тренировки усидчивости и умения концентрироваться, упражнений с музыкальными инструментами, дидактических игр и использования речевых тренажеров.
"Мечта" — единственное дошкольное учреждение Комсомольского района Тольятти, реализующее адаптированную образовательную программу для детей с патологией слуха и зрения. В равных условиях в группах занимаются дошкольники с ОВЗ и их здоровые сверстники. Интеграция и инклюзия также являются частью социальной адаптации.
В настоящее время детский сад посещает 360 воспитанников, 111 из них — с особыми возможностями здоровья. В следующем году планируется открытие двух дополнительных групп.
В рамках открытия центра для детей была организована праздничная дискотека, просмотр мультфильма и подарки. В торжественном мероприятии также принял участие Толик Азотов — талисман ТОАЗа.
"Тольяттиазот" не в первый раз поддерживает дошкольное образовательное учреждение "Мечта". Проекты, которые детский сад заявлял на грантовый конкурс "Химия добра", всегда отличались уникальностью, целостностью, оперативностью реализации и высокой социальной значимостью. Мы надеемся, что открытие центра в игровом формате и оригинальное поздравление от талисмана предприятия вдохновят руководство и воспитанников на новые творческие свершения", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?