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Финансы Экономика и бизнес

Миньоны, "шубы", оливье: что будет на столах у российских компаний на новогодних корпоративах

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Декабрь — пора новогодних корпоративов, и ни один рабочий праздник не обходится без богатого застолья. Страховой Дом ВСК совместно с международной ивент-компанией EventyOn выяснил, какие блюда российские компании планируют заказывать на корпоративы перед Новым 2024 годом.

Самым популярным основным блюдом на новогодних празднованиях в декабре 2023 года будет филе миньон с красным вином и луковым мармеладом — его заказывают 35% российских компаний. На втором месте — семга с кремом из цветной капусты (19%), на третьем — тальятелле с кремом из цукини и креветками (16%).

В качестве легкой закуски большинство компаний в этом году выбирают салат оливье, но не традиционный, а со слабосоленой семгой (29%). На втором месте в этом списке расположился салат с креветками, миндалем и пармезаном (27%). На третьем — итальянская закуска с телятиной Вителло Тоннато (20%). Также в число самых популярных салатов для корпоративов вошла известная традиционная селедка под шубой (11%).

В качестве десерта 39% компаний заказывают шоколадный тортино с мороженым. Также в топ популярных сладких блюд входят бывший в тренде и в прошлом году тирамису (32%) и семифреддо с виски и карамелизированными орехами (17%).

Гид потребителя

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