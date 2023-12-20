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Инвестиции Экономическая политика

Завод на миллиард: В ОЭЗ "Тольятти" построят производство строительных материалов

ТОЛЬЯТТИ. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В особой экономической зоне "Тольятти" состоялось заседание экспертного совета под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Участники заседания утвердили заявку компании, которая станет резидентом флагманской инвестиционной площадки региона.

Новый инвестор намерен построить в ОЭЗ производство строительных материалов. Общая стоимость проекта превышает 1,2 млрд рублей. На новом предприятии планируется создать 113 рабочих мест. Производство планируется запустить в 2026 году.

С учетом одобренной заявки число резидентов ОЭЗ возрастет до 36 компаний. Из них 17 предприятий уже запущены в работу.

Создание максимально комфортных условий для инвесторов — одно из ключевых направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона неоднократно подчеркивал, что важную роль в работе с инвесторами играет развитие инфраструктуры, в том числе готовых площадок.

"Активно продолжаем привлекать новых производителей в регион, диверсифицировать экономику Тольятти и вместе с инвесторами создавать рабочие места для горожан, — перечислил Дмитрий Богданов. — В ОЭЗ компании-резиденты получают готовые земельные участки, широкий перечень льгот и возможностей для максимально быстрого запуска. Мы также помогаем бизнесу в привлечении федеральных инструментов, в том числе льготного финансирования Фонда развития моногородов, Фонда развития промышленности и другие организации".

ОЭЗ входит в число лучших особых экономических зон промышленно-производственного типа в стране. По итогам V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон ОЭЗ "Тольятти" вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России.

Общий объем инвестиций резидентов ОЭЗ в свои предприятия за 3 квартала 2023 года составил почти 9 млрд рублей. Это рекордный показатель за все время деятельности флагманской инвестиционной площадки Самарской области. Наиболее активно инвестировали резиденты с проектами в сфере фармацевтики, переработки газов и пищевых производств.

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А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

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