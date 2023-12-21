Баскетбольная "Самара" обыграла МБА на домашнем поле

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 20 декабря, во Дворце спорта им. Высоцкого состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между БК "Самара" и баскетболистами МБА. По итогам игры самарская команда одержала победу.