Баскетбольная "Самара" обыграла МБА на домашнем поле

В среду, 20 декабря, во Дворце спорта им. Высоцкого состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между БК "Самара" и баскетболистами МБА. По итогам игры самарская команда одержала победу.
БК "Самара" победил МБА со счетом 76:65, нанеся им седьмое поражение подряд в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Наиболее результативным игроком встречи стал Александр Гудумак, набравший 17 очков. В турнирной таблице хозяева занимают седьмое место, а МБА — 12-е.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.