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Государство и Бизнес Экономическая политика

Олег Вахрамов оспорил отказы мэрии Самары в точечной застройке

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд, а вслед за ним и областной суд поддержали требования совладельца АСК "Спектр недвижимости Олега Вахрамова. Он добивался отмены постановлений главы Самары, касающихся разрешений на строительство.

Бизнесмен планировал строительство в районе Постникова оврага и в Кировском районе возле школы №168. Он обратился к властям Самары за предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Речь шла о сокращении количества парковочных мест (0,5 и 0,7 на квартиру).

По двум адресам прошли общественные обсуждения. За стройку в Кировском районе выступило 266 человек, против - 76. В определении суда же говорится о шести негативных мнениях по результатам обсуждений. В заключении департамента градостроительства отражено 76 отрицательных голосов.

При этом почти все положительные мнения не содержат какой-либо аргументации и высказаны  одинаковой фразой: "Выражаю положительное мнение". К слову, в числе проголосовавших за появление высотки указан Вахрамов О.Г., чьи инициалы совпадают с инициалами застройщика, а также Вахрамов Д.О. и Вахрамова Т.А.

Вопреки результатам обсуждений в апреле 2023 г. власти Самары опубликовали постановление об отказе. Причины - отрицательные голоса членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, а также расположение участка в зоне Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки, где вид разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" не является основным).

Судьи не сочли указанные причины весомыми для отказа застройщику и признали постановления горадминистрации незаконными. Кроме того, главу Самары обязали повторно рассмотреть вопрос о предоставлении Олегу Вахрамову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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