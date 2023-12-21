Олег Вахрамов оспорил отказы мэрии Самары в точечной застройке

Ленинский районный суд, а вслед за ним и областной суд поддержали требования совладельца АСК "Спектр недвижимости Олега Вахрамова. Он добивался отмены постановлений главы Самары, касающихся разрешений на строительство.

Бизнесмен планировал строительство в районе Постникова оврага и в Кировском районе возле школы №168. Он обратился к властям Самары за предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Речь шла о сокращении количества парковочных мест (0,5 и 0,7 на квартиру).



По двум адресам прошли общественные обсуждения. За стройку в Кировском районе выступило 266 человек, против - 76. В определении суда же говорится о шести негативных мнениях по результатам обсуждений. В заключении департамента градостроительства отражено 76 отрицательных голосов.

При этом почти все положительные мнения не содержат какой-либо аргументации и высказаны одинаковой фразой: "Выражаю положительное мнение". К слову, в числе проголосовавших за появление высотки указан Вахрамов О.Г., чьи инициалы совпадают с инициалами застройщика, а также Вахрамов Д.О. и Вахрамова Т.А.

Вопреки результатам обсуждений в апреле 2023 г. власти Самары опубликовали постановление об отказе. Причины - отрицательные голоса членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, а также расположение участка в зоне Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки, где вид разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" не является основным).

Судьи не сочли указанные причины весомыми для отказа застройщику и признали постановления горадминистрации незаконными. Кроме того, главу Самары обязали повторно рассмотреть вопрос о предоставлении Олегу Вахрамову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.