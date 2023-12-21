Утвержденный депутатами бюджет Самары на 2024 год сохранил социальную направленность

19 декабря депутаты думы Самары во втором чтении приняли бюджет города. Финансовый документ, который определяет, как будет жить столица региона в следующем году, сохранил социальную направленность.
Планируется, что доходы городской казны составят 21,6 млрд рублей, расходы намечены в сумме почти 22,3 млрд, дефицит — 630 млн.
По словам спикера гордумы Самары Алексея Дегтева, как и прежде, городской бюджет сохранил социальный вектор. На общественно значимые направления заложили 17,8 млрд рублей. Они пойдут на образование, культуру, развитие физкультуры и спорта, на дороги, транспорт, ЖКХ, благоустройство.
Предусмотрены средства на выполнение обязательств перед бюджетниками и льготниками, социально незащищенными категориями, перед семьями с детьми.
Всего в Самаре запланировали в следующем году реализовать 28 муниципальных программ, затраты на которые составляют 72% от общей суммы предусмотренных расходов. Они касаются и капитальных вложений в самые значимые объекты муниципальной собственности — проектирование и строительство дорог, объектов культуры и спорта и так далее.
Председатель думы уточнил, что в следующем году основные параметры казны будут периодически корректировать — учитывать дополнительные поступления из областного и федерального бюджетов, из других источников. Эти деньги направят на решение самых "горячих" проблем из листа ожидания.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули