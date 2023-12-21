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Муниципалитеты Власть и политика

Утвержденный депутатами бюджет Самары на 2024 год сохранил социальную направленность

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19 декабря депутаты думы Самары во втором чтении приняли бюджет города. Финансовый документ, который определяет, как будет жить столица региона в следующем году, сохранил социальную направленность.

Фото: предоставлено пресс-службой Думы го Самара

Планируется, что доходы городской казны составят 21,6 млрд рублей, расходы намечены в сумме почти 22,3 млрд, дефицит — 630 млн.

По словам спикера гордумы Самары Алексея Дегтева, как и прежде, городской бюджет сохранил социальный вектор. На общественно значимые направления заложили 17,8 млрд рублей. Они пойдут на образование, культуру, развитие физкультуры и спорта, на дороги, транспорт, ЖКХ, благоустройство.

Предусмотрены средства на выполнение обязательств перед бюджетниками и льготниками, социально незащищенными категориями, перед семьями с детьми.

Всего в Самаре запланировали в следующем году реализовать 28 муниципальных программ, затраты на которые составляют 72% от общей суммы предусмотренных расходов. Они касаются и капитальных вложений в самые значимые объекты муниципальной собственности — проектирование и строительство дорог, объектов культуры и спорта и так далее.

Председатель думы уточнил, что в следующем году основные параметры казны будут периодически корректировать — учитывать дополнительные поступления из областного и федерального бюджетов, из других источников. Эти деньги направят на решение самых "горячих" проблем из листа ожидания.

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