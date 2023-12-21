"Маленькие погрузчики от большой компании": техника из Китая получает субсидии в России

Популярные модели мини-погрузчиков LiuGong стали участниками предновогодней акции — технику можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением субсидии на аванс до 300 тыс. рублей. Акция запущена в рамках сотрудничества с официальным представителем бренда в России — компанией ООО "ОСТРОВ МАШИН".

Китайская компания ЛюГонг с почти 60-летней историей входит в число крупнейших мировых предприятий по производству строительной техники. "Жесткий мир. Крутое оборудование. Жестко — это то, что мы делаем", — так позиционирует свою продукцию официальный сайт LiuGong.

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели мини-погрузчиков марки LiuGong с использованием максимальной корпоративной скидки-субсидии. Скидка будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора на новую технику. Так, например, LiuGong CLG365B доступен с выгодой в размере 100 000 рублей, а модели CLG385В и CLG395В станут дешевле на 300 000 рублей. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через дилерскую сеть организатора программы. Специальная программа будет действовать на договоры, заключенные до конца 2023 года.

Организатор партнёрской программы финансирования — компания ООО "ОСТРОВ МАШИН" — официальный дистрибьютор дорожно-строительной и карьерной техники, а также подъёмно-транспортного оборудования бренда LiuGong на территории РФ. В направления деятельности входят: продажа дорожно-строительной и карьерной техники (фронтальные погрузчики, гусеничные экскаваторы, катки, автогрейдеры, бульдозеры, мини-погрузчики, экскаваторы-погрузчики); продажа подъёмно-транспортного оборудования (вилочные погрузчики); продажа навесного оборудования; продажа запасных частей, расходных материалов и комплектующих; сервисное обслуживание и ремонт техники, агрегатов и узлов. Компания "ОСТРОВ МАШИН" гарантирует качественное своевременное выполнение производственных задач и низкие эксплуатационные затраты при использовании специальной техники LiuGong.