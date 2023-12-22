В Тольятти 55 человек тушили пожар на ул. Новозаводской

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В четверг, 21 декабря, в 18:37 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Новозаводская, 6 в Центральном районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.