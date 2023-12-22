Тысячи пачек сигарет без маркировки изъяли самарские таможенники

Сотрудники Самарской таможни изъяли в Оренбургской области партию сигарет без маркировки.
4,5 тыс. пачек без Data Matrix кодов и акцизных марок обнаружили на торгово-закупочной базе Орска — в двух торговых точках, принадлежащих одному предпринимателю. Там были сигареты иностранного производства (Сербия, Румыния, Швейцария, США, Азербайджан, ОАЭ, Германия, Китай, Финляндия, Новая Зеландия, Великобритания, Индия), а также продукция российских и белорусских производителей.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.