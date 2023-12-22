Тысячи пачек сигарет без маркировки изъяли самарские таможенники

Сотрудники Самарской таможни изъяли в Оренбургской области партию сигарет без маркировки.

4,5 тыс. пачек без Data Matrix кодов и акцизных марок обнаружили на торгово-закупочной базе Орска — в двух торговых точках, принадлежащих одному предпринимателю. Там были сигареты иностранного производства (Сербия, Румыния, Швейцария, США, Азербайджан, ОАЭ, Германия, Китай, Финляндия, Новая Зеландия, Великобритания, Индия), а также продукция российских и белорусских производителей.