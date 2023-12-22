Инвестиционный потенциал Самарской области представили индийскому бизнесу

В Москве прошел форум XIV Российско-Индийский бизнес-диалог. Событие прошло на площадке международного пресс-центра МИА "Россия Сегодня", который посетили представители 10 зарубежных стран. Событие призвано содействовать сотрудничеству, налаживанию партнёрских отношений и изучению путей роста и взаимной выгоды между двумя странами.

Участники обсудили возможности сотрудничества между Россией и Индией, определили ключевые направления развития в сферах торговли, науки, технологий, медицины и культуры.

В форуме приняли участие представители областного минэкономразвития и Агентства по привлечению инвестиций региона, а также представители индийских компаний в сфере фармацевтики, логистики, сельского хозяйства и туризма. Потенциальным партнерам презентовали инвестиционный потенциал Самарской области, рассказали о действующих инвестплощадках, а также об инструментах поддержки, которые помогают бизнесу запускать предприятия на территории региона в максимально короткие сроки.

В Самарской области системно выстраивается взаимодействие с бизнесом, а Глава региона Дмитрий Азаров лично участвует в сопровождении крупных инвестпроектов. "Получая дополнительные инвестиции, опережающее развитие и новые рабочие места, мы работаем ради одной цели — процветание региона, повышение благосостояния всех его жителей", — отмечал ранее глава региона.

В губернии успешно работают специальные инвестиционные площадки: особая экономическая зона "Тольятти", две территории опережающего развития и сеть индустриальных и логистических парков. Условия для бизнеса создаются и в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Наша задача — обеспечить инвесторам лучшие условия в стране для реализации их проектов. И мы делаем все, чтобы российский и зарубежный бизнес выбирал Самарскую область, воплощал в жизнь свои масштабные планы на самарской земле", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Созданное Правительством региона Агентство по привлечению инвестиций в формате "одного окна" работает с бизнесом и сопровождает на всех этапах реализации инвестиционных проектов.

"Международное сотрудничество — одна из ключевых задач в экономике Самарской области. Мы рады сотрудничеству с коллегами из индийских компаний, учитывая их потенциал в машиностроении, строительной технике и фармацевтике", — отметила исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Елена Пожарнова.