Инвестиционный потенциал Самарской области представили индийскому бизнесу

В Москве прошел форум XIV Российско-Индийский бизнес-диалог. Событие прошло на площадке международного пресс-центра МИА "Россия Сегодня", который посетили представители 10 зарубежных стран. Событие призвано содействовать сотрудничеству, налаживанию партнёрских отношений и изучению путей роста и взаимной выгоды между двумя странами.
Участники обсудили возможности сотрудничества между Россией и Индией, определили ключевые направления развития в сферах торговли, науки, технологий, медицины и культуры.
В форуме приняли участие представители областного минэкономразвития и Агентства по привлечению инвестиций региона, а также представители индийских компаний в сфере фармацевтики, логистики, сельского хозяйства и туризма. Потенциальным партнерам презентовали инвестиционный потенциал Самарской области, рассказали о действующих инвестплощадках, а также об инструментах поддержки, которые помогают бизнесу запускать предприятия на территории региона в максимально короткие сроки.
В Самарской области системно выстраивается взаимодействие с бизнесом, а Глава региона Дмитрий Азаров лично участвует в сопровождении крупных инвестпроектов. "Получая дополнительные инвестиции, опережающее развитие и новые рабочие места, мы работаем ради одной цели — процветание региона, повышение благосостояния всех его жителей", — отмечал ранее глава региона.
В губернии успешно работают специальные инвестиционные площадки: особая экономическая зона "Тольятти", две территории опережающего развития и сеть индустриальных и логистических парков. Условия для бизнеса создаются и в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
"Наша задача — обеспечить инвесторам лучшие условия в стране для реализации их проектов. И мы делаем все, чтобы российский и зарубежный бизнес выбирал Самарскую область, воплощал в жизнь свои масштабные планы на самарской земле", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Созданное Правительством региона Агентство по привлечению инвестиций в формате "одного окна" работает с бизнесом и сопровождает на всех этапах реализации инвестиционных проектов.
"Международное сотрудничество — одна из ключевых задач в экономике Самарской области. Мы рады сотрудничеству с коллегами из индийских компаний, учитывая их потенциал в машиностроении, строительной технике и фармацевтике", — отметила исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Елена Пожарнова.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана