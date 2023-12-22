Специалисты УФНС России по Самарской области провели обучающий семинар для работников МФЦ

В конференц-зале УМФЦ Самарской области состоялся обучающий семинар по вопросам оказания государственных услуг ФНС России и законодательных новшеств в данной сфере, вступающих в силу в 2024 году. Инициатором обучения выступило региональное налоговое ведомство. Напомним, что подобные семинары проводятся с целью повышения качества предоставления государственных услуг ФНС через МФЦ.

Обучение прошло в формате видеоконференции. В работе семинара приняли участие сотрудники 35 офисов МФЦ и эксперты от УФНС России по Самарской области: заместитель начальника отдела налогообложения имущества Татьяна Голубева и главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками Светлана Борисова.

Участникам видеоконференции эксперты напомнили алгоритм предоставления услуги по информированию граждан о налоговой задолженности и то, что является результатом предоставления данной государственной услуги — квитанция на бумаге для оплаты задолженности, в которой указана сумма, QR-код и реквизиты для оплаты как в онлайн режиме, так и традиционным способом через банки и почтовые отделения. Как показывает практика востребованность данной услуги возрастает в период проведения на территории Самарской области ежегодной акции "В новый год без налоговых долгов".

В ходе обучения также рассказали о законодательных новеллах — в 2024 году перечень государственных услуг налоговой службы, оказываемых через МФЦ, будет дополнен новыми государственными услугами ФНС России. С 1 января 2024 года вступают в силу нормы п. 3.5 ст. 362 и п. 2 ст. 391 Налогового кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ), предусматривающие возможность представления через МФЦ в налоговый орган налогоплательщиками — физическими лицами: заявления о прекращении исчисления транспортного налога (авансового платежа по налогу) в отношении транспортного средства, находящегося в розыске в связи с его угоном (хищением) и транспортного средства, находившегося в розыске в связи с его угоном (хищением), розыск которого прекращен; уведомления о наличии на земельном участке жилищного фонда и (или) объектов инженерной инфраструктуры ЖКУ, о площади части земельного участка, приходящейся на объект недвижимого имущества, не относящийся к жилищному фонду и (или) к объектам инженерной инфраструктуры ЖКУ.

Завершая мероприятие, эксперты от налогового ведомства подвели итоги и в формате обратной связи ответили на все поступившие вопросы. Цикл обучающих семинаров для работников самарских МФЦ будет продолжен в следующем году.