16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-председателя совета директоров банка "Волга-Кредит" признали банкротом АСВ не смог исключить Владимира Аветисяна из реестра кредиторов "Газбанка" первой очереди АСВ банкротит экс-представителя главы Чечни в Самарской области На конкурсное производство Газбанка затрачено 1,5 млрд рублей Почти 140 млн рублей получит Самарская область в качестве компенсации за инвестиционные налоговые вычеты

Финансы Экономика и бизнес

Специалисты УФНС России по Самарской области провели обучающий семинар для работников МФЦ

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В конференц-зале УМФЦ Самарской области состоялся обучающий семинар по вопросам оказания государственных услуг ФНС России и законодательных новшеств в данной сфере, вступающих в силу в 2024 году. Инициатором обучения выступило региональное налоговое ведомство. Напомним, что подобные семинары проводятся с целью повышения качества предоставления государственных услуг ФНС через МФЦ.

Фото: пресс-служба УФНС России по Самарской области

Обучение прошло в формате видеоконференции. В работе семинара приняли участие сотрудники 35 офисов МФЦ и эксперты от УФНС России по Самарской области: заместитель начальника отдела налогообложения имущества Татьяна Голубева и главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками Светлана Борисова.

Участникам видеоконференции эксперты напомнили алгоритм предоставления услуги по информированию граждан о налоговой задолженности и то, что является результатом предоставления данной государственной услуги — квитанция на бумаге для оплаты задолженности, в которой указана сумма, QR-код и реквизиты для оплаты как в онлайн режиме, так и традиционным способом через банки и почтовые отделения. Как показывает практика востребованность данной услуги возрастает в период проведения на территории Самарской области ежегодной акции "В новый год без налоговых долгов".

В ходе обучения также рассказали о законодательных новеллах — в 2024 году перечень государственных услуг налоговой службы, оказываемых через МФЦ, будет дополнен новыми государственными услугами ФНС России. С 1 января 2024 года вступают в силу нормы п. 3.5 ст. 362 и п. 2 ст. 391 Налогового кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ), предусматривающие возможность представления через МФЦ в налоговый орган налогоплательщиками — физическими лицами: заявления о прекращении исчисления транспортного налога (авансового платежа по налогу) в отношении транспортного средства, находящегося в розыске в связи с его угоном (хищением) и транспортного средства, находившегося в розыске в связи с его угоном (хищением), розыск которого прекращен; уведомления о наличии на земельном участке жилищного фонда и (или) объектов инженерной инфраструктуры ЖКУ, о площади части земельного участка, приходящейся на объект недвижимого имущества, не относящийся к жилищному фонду и (или) к объектам инженерной инфраструктуры ЖКУ.

Завершая мероприятие, эксперты от налогового ведомства подвели итоги и в формате обратной связи ответили на все поступившие вопросы. Цикл обучающих семинаров для работников самарских МФЦ будет продолжен в следующем году.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31