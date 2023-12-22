Бывшего главврача тольяттинской больницы обвиняют в присвоении 14 млн рублей

Прокурор Тольятти утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего руководителя городской клинической больницы №1 и его заместителя.
Им вменяют в вину преступление, квалифицирующееся ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в крупном размере").
По версии следствия, с мая 2021 г. главврач и его заместитель по клинико-экспертной работе в течение полутора лет незаконно начисляли выплаты за 71 сотрудника. При этом часть денег получатели должны были отдавать руководству. Общая сумма похищенного составила 14 млн рублей.
В ноябре 2022 г. заместитель главного врача скончался.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.