Бывшего главврача тольяттинской больницы обвиняют в присвоении 14 млн рублей

Прокурор Тольятти утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего руководителя городской клинической больницы №1 и его заместителя.

Им вменяют в вину преступление, квалифицирующееся ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в крупном размере").

По версии следствия, с мая 2021 г. главврач и его заместитель по клинико-экспертной работе в течение полутора лет незаконно начисляли выплаты за 71 сотрудника. При этом часть денег получатели должны были отдавать руководству. Общая сумма похищенного составила 14 млн рублей.

В ноябре 2022 г. заместитель главного врача скончался.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти.