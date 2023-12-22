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В Тольятти глыба льда упала на голову девушке

ТОЛЬЯТТИ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти началась доследственная проверка из-за падения льда на девушку. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

21 декабря 2023 г. в Интернете появилась информация о том, что около дома в Тольятти на девушку упала глыба льда. Пострадавшая получила травму головы.

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