В Тольятти глыба льда упала на голову девушке

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В Тольятти началась доследственная проверка из-за падения льда на девушку. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области