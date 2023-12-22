В Тольятти глыба льда упала на голову девушке

В Тольятти началась доследственная проверка из-за падения льда на девушку. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
21 декабря 2023 г. в Интернете появилась информация о том, что около дома в Тольятти на девушку упала глыба льда. Пострадавшая получила травму головы.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!