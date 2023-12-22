16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из-за смерти пожилого тольяттинца, упавшего на льду, возбудили уголовное дело Бывшего главврача тольяттинской больницы обвиняют в присвоении 14 млн рублей Силовики проводят обыски у чиновников в Безенчуке Тольяттинка перевела мошенникам более 1 млн руб., желая заработать на бирже В Самаре суд рассмотрит дело о десятках махинаций с sim-картами

Преступления Происшествия

В Самарской области задержали мужчину, работавшего курьером у мошенников

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Кинель-Черкасском районе полицейские задержали 41-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве, от которого пострадала пенсионерка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

15 декабря 84-летней женщине позвонил неизвестный и сказал, что ее сноха попала в ДТП и ей срочно нужны деньги. Пенсионерка разволновалась, согласилась и отдала приехавшему курьеру 160 тыс. рублей. Вскоре после этого к женщине приехал сын, и выяснилось, что никакого ДТП не было.

Правоохранители по записям камер видеонаблюдения вычислили Lada Vesta, на которой приехал курьер, и задержали его на трассе. Мужчина признался, что зарабатывает тем, что забирает деньги у обманутых людей и переводит на неизвестные счета. Так, часть денег пенсионерки он уже успел перевести "работодателям". Оставшиеся 55 тыс. руб. правоохранители изъяли и вернули потерпевшей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31