В Самарской области задержали мужчину, работавшего курьером у мошенников

В Кинель-Черкасском районе полицейские задержали 41-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве, от которого пострадала пенсионерка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

15 декабря 84-летней женщине позвонил неизвестный и сказал, что ее сноха попала в ДТП и ей срочно нужны деньги. Пенсионерка разволновалась, согласилась и отдала приехавшему курьеру 160 тыс. рублей. Вскоре после этого к женщине приехал сын, и выяснилось, что никакого ДТП не было.

Правоохранители по записям камер видеонаблюдения вычислили Lada Vesta, на которой приехал курьер, и задержали его на трассе. Мужчина признался, что зарабатывает тем, что забирает деньги у обманутых людей и переводит на неизвестные счета. Так, часть денег пенсионерки он уже успел перевести "работодателям". Оставшиеся 55 тыс. руб. правоохранители изъяли и вернули потерпевшей.