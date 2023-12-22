В Самарском регионе пройдут масштабные рейды ГАИ

В предстоящие выходные дни по всей области пройдут масштабные рейды с участием руководящего состава территориальных подразделений управления Госавтоинспекции региона.
С приближением выходных дней сотрудники Госавтоинспекции традиционно выходят на усиленный режим несения службы, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.
Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава управления и территориальных подразделений Госавтоинспекции, в том числе, руководящего.
Областная Госавтоинспекция призывает водителей̆ к ответственности и дисциплине на дороге: "Соблюдайте установленные нормы и правила. Факт употребления алкоголя при управлении транспортным средством остается одним из самых серьезных нарушений, ставящим под угрозу жизнь и здоровье людей̆".
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.