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Происшествия

В Самарском регионе пройдут масштабные рейды ГАИ

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В предстоящие выходные дни по всей области пройдут масштабные рейды с участием руководящего состава территориальных подразделений управления Госавтоинспекции региона.

С приближением выходных дней сотрудники Госавтоинспекции традиционно выходят на усиленный режим несения службы, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава управления и территориальных подразделений Госавтоинспекции, в том числе, руководящего.

Областная Госавтоинспекция призывает водителей̆ к ответственности и дисциплине на дороге: "Соблюдайте установленные нормы и правила. Факт употребления алкоголя при управлении транспортным средством остается одним из самых серьезных нарушений, ставящим под угрозу жизнь и здоровье людей̆".

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