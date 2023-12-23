В Жигулевске полицейские задержали мужчину, укравшего у матери деньги и телефон

В ноябре текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску за помощью обратилась 61-летняя пенсионерка, которая сообщила, что у нее из дома на ул. Садовой пропали деньги и телефон.
Общий ущерб причиненный потерпевшей составил 22 тыс. рублей.
Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую. Эксперты-криминалисты осмотрели дом. Повреждений двери или других следов проникновения в жилище эксперты не обнаружили.
В ходе работы сотрудники уголовного розыска выяснили, что к женщине из другого города приехал сын со своей семьей. При проверке его личности оперативники установили, что 28-летний мужчина нигде официально не трудоустроен и не имеет постоянного дохода, также ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Полицейские установили места возможного нахождения подозреваемого и в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали его на одной из улиц города, после чего доставили его в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства.
Во время опроса мужчина вину в содеянном признал и пояснил, что, находясь у матери в доме, он увидел на тумбе под статуэткой деньги, так как ему нужно было купить спиртное, а денег не было, он забрал их. Вернувшись через неделю, когда закончились денежные средства, заметил на подоконнике сотовый телефон, забрал его и сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на выпивку.
Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.