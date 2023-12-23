В Тольятти мужчина украл рюкзак из незапертой квартиры

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти с заявлением о краже обратился 18-летний парень, который сообщил, что из его квартиры на ул. Дзержинского похищен рюкзак с документами, банковскими картами и деньгами.

Заявитель оценил причиненный материальный ущерб на сумму более 10 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего. Мужчина пояснил, что находился дома в ванной комнате. Когда вышел обнаружил, что из коридора пропал рюкзак. Молодой человек также уточнил, что забыл закрыть входную дверь, когда вернулся домой.

Эксперт-криминалист обнаружил и изъял следы пальцев рук с металлической поверхности входной двери, пригодные для идентификации. В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что следы принадлежат ранее судимому 49-летнему местному жителю. Оперативники задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в территориальный орган внутренних дел.

В ходе опроса местный житель признал признал свою вину и пояснил, что накануне распивал спиртные напитки в гостях, а когда возвращался домой, то перепутал адрес и зашел в чужую квартиру, дверь которой была открыта. В коридоре его внимание привлек рюкзак, и он решил забрать его себе. Обнаруженные в нем денежные средства потратил на свои нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".

Часть похищенного имущества была возвращена законному владельцу.