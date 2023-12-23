В Самарской области с 1 января 2024 года увеличится стоимость проезда в общественном транспорте

В Самарской области сразу два города собираются повысить стоимость проезда в общественном транспорте - это Сызрань и Новокуйбышевск.

В Новокуйбышевске с 1 января 2024 года за одну поездку вместо 30 руб. придется заплатить 35 рублей - за наличный расчет или по банковской карте. Для льготников с 1 января 2024 при безналичной оплате в Новокуйбышевске будут действовать скидки.

Также рост тарифов на проезд в муниципальных автобусах с 1 января 2024 года произойдет и в Сызрани - 33 рубля за одну поездку за наличный расчет и 31 рубль при безналичном.

Стоимость проезда уже повысили в Жигулевске и в Тольятти, там одна поездка стоит 35 рублей за наличный и безналичный расчет.

В Самаре поездки на трамваях, автобусах, троллейбусах и в метро подорожали с 1 ноября 2023 года. Одна поездка за наличный расчет стала стоить 38 рублей для всех, оплата по транспортной или банковской карте - 35 рублей. С 1 января 2024 года эти расценки не изменятся.