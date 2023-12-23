В Новокуйбышевске ограничат движение из-за перевозки крупногабаритного груза

В понедельник, 25 декабря, в связи с осуществлением перевозки крупногабаритного груза в Новокуйбышевске будет ограничено движение по некоторым автомобильным дорогам и улицам.

Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Движение ограничат:

- с 13:00 до 14:00 - ул. Дорожная в поселок Маяк (от перекрестка с подъездной дороги к причалу до перекрестка с улицей Фрунзе в поселок Маяк участок B на схеме);

- с 14:00 до 14:45 - автомобильная дорога "Самара - Волгоград - Новокуйбышевск" - Маяк - Томылово" (от перекрестка с ул. Дорожной в поселок Маяк до автомобильной дороги "Самара - Волгоград" - Новокуйбышевск 2 - участок С на схеме);

- с 16:30 до 17:30 - автомобильная дорога "Самара - Волгоград" - Новокуйбышевск 2 (от перекрестка с автомобильной дорогой "Самара - Волгоград - Новокуйбышевск" - Маяк - Томылово" до улицы Промышленной в городе Новокуйбышевск - участок D на схеме);

- с 17:30 до 21:00 - улица Промышленная в городе Новокуйбышевск (от остановки городского маршрутного транспорта "Развилка" до перекрестка с ул. Химиков - участок Е на схеме);

- с 21:00 до 21:45 - улица Химиков в городе Новокуйбышевск (от перекрестка с улицей Промышленной до проходной Новокуйбышевского НПЗ - участок F на схеме).