В Новокуйбышевске ограничат движение из-за перевозки крупногабаритного груза

В понедельник, 25 декабря, в связи с осуществлением перевозки крупногабаритного груза в Новокуйбышевске будет ограничено движение по некоторым автомобильным дорогам и улицам.
Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Движение ограничат:
- с 13:00 до 14:00 - ул. Дорожная в поселок Маяк (от перекрестка с подъездной дороги к причалу до перекрестка с улицей Фрунзе в поселок Маяк участок B на схеме);
- с 14:00 до 14:45 - автомобильная дорога "Самара - Волгоград - Новокуйбышевск" - Маяк - Томылово" (от перекрестка с ул. Дорожной в поселок Маяк до автомобильной дороги "Самара - Волгоград" - Новокуйбышевск 2 - участок С на схеме);
- с 16:30 до 17:30 - автомобильная дорога "Самара - Волгоград" - Новокуйбышевск 2 (от перекрестка с автомобильной дорогой "Самара - Волгоград - Новокуйбышевск" - Маяк - Томылово" до улицы Промышленной в городе Новокуйбышевск - участок D на схеме);
- с 17:30 до 21:00 - улица Промышленная в городе Новокуйбышевск (от остановки городского маршрутного транспорта "Развилка" до перекрестка с ул. Химиков - участок Е на схеме);
- с 21:00 до 21:45 - улица Химиков в городе Новокуйбышевск (от перекрестка с улицей Промышленной до проходной Новокуйбышевского НПЗ - участок F на схеме).
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.