Самарец хотел купить машину и лишился 5 млн рублей

Житель Самары лишился 5 млн руб. из-за сделки с мошенниками по покупке автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Просматривая объявления о продаже поддержанных иномарок в сети, 41-летний житель Самары связался с одним из продавцов, понравившегося ему автомобиля. Получив фотографии документов на транспортное средство, мужчина проверил их подлинность на одном из сайтов и договорился о сделке в ближайшее время. "Продавец" попросил жителя губернии открыть счет для проведения банковской операции и положить на него сумму в размере 5 млн руб., чтобы обезопасить себя. Следуя инструкции, мужчина открыл счет и предоставил данные от него неизвестному. Перед встречей самарец решил еще раз проверить предоставленные данные иномарки на этот раз через проверенное приложение и понял, что они являются поддельными. После чего поспешил закрыть банковский счет, но обнаружил на нем отсутствие денежных средств.
Мужчина обратился в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.