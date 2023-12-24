Самарец хотел купить машину и лишился 5 млн рублей

Житель Самары лишился 5 млн руб. из-за сделки с мошенниками по покупке автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Просматривая объявления о продаже поддержанных иномарок в сети, 41-летний житель Самары связался с одним из продавцов, понравившегося ему автомобиля. Получив фотографии документов на транспортное средство, мужчина проверил их подлинность на одном из сайтов и договорился о сделке в ближайшее время. "Продавец" попросил жителя губернии открыть счет для проведения банковской операции и положить на него сумму в размере 5 млн руб., чтобы обезопасить себя. Следуя инструкции, мужчина открыл счет и предоставил данные от него неизвестному. Перед встречей самарец решил еще раз проверить предоставленные данные иномарки на этот раз через проверенное приложение и понял, что они являются поддельными. После чего поспешил закрыть банковский счет, но обнаружил на нем отсутствие денежных средств.

Мужчина обратился в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело.