В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

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В воскресенье, 24 декабря, местами по Самарской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее с сохранением вечером. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.