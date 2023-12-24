В Жигулевске сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

В Жигулевске полицейские задержали ранее судимого наркосбытчика, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 30-летнего безработного мужчину возле жилого дома одного из микрорайонов. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого сверток с белым веществом и сотовый телефон, в котором были фотографии с геолокациями тайников-закладок, из которых впоследствии изъяли похожие свертки с белым веществом. Также свертки изъяты из квартиры задержанного.

В ходе исследования экспертами ЭКО У МВД России по г. Тольятти установлено, что изъятые вещества являются наркотическими N-метилэфедрон общей массой свыше 47 гр. и эфедрон общей массой свыше 9 гр.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.