Переправа из Самары в Рождествено временно приостановлена

В субботу, 23 декабря, была временно приостановлена работа судна на воздушной подушке, перевозившего пассажиров по маршруту "Самара-Рождествено", сообщает "Самарское речное пассажирское предприятие".

"В связи со вскрытием ледового покрова на р. Волга и ухудшением ледовой обстановки движение СВП на линии "Самара-Рождествено" остановлено", — уточняется на сайте перевозчика.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте www.srpp63.ru и по телефону 8(846)222-93-37, 89170114221.