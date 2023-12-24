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Губернатор Власть и политика

Губернатор Дмитрий Азаров поставил свою подпись в поддержку Владимира Путина

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил свою подпись в поддержку Владимира Путина, который будет участвовать в выборах президента Российской Федерации в качестве самовыдвиженца в марте следующего года.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Напомним, действующий глава государства озвучил решение об участии в избирательной кампании 8 декабря после торжественной церемонии вручения государственных наград. "В разное время у меня были разные мысли по этому вопросу, — сказал тогда президент, общаясь с участниками церемонии. — Но я понимаю: сегодня по-другому и нельзя. Так что буду баллотироваться на должность президента России". Спустя 10 дней Владимир Путин подал документы в Центризбирком.

"В Самарской области в кратчайшие сроки масштабно развернулась работа штаба Владимира Владимировича Путина по сбору подписей. Люди — откликаются, и в этом нет ничего удивительного. Давайте вспомним, с каким подъемом люди встретили известие о том, что Владимир Владимирович принял решение об участии в выборах президента России. Буквально был народный подъем, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Именно с именем Владимира Владимировича Путина люди связывают сегодня успехи и победы нашей страны".

Сбор подписей в Самарской области, как и во всей стране, начался в субботу, 23 декабря. В регионе пункты сбора подписей работают в торговых центрах. Также самарцев ждут в региональном отделении Народного фронта в Самарской области. При себе необходимо иметь паспорт.

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