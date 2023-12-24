Губернатор Дмитрий Азаров поставил свою подпись в поддержку Владимира Путина

В воскресенье, 24 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил свою подпись в поддержку Владимира Путина, который будет участвовать в выборах президента Российской Федерации в качестве самовыдвиженца в марте следующего года.
Напомним, действующий глава государства озвучил решение об участии в избирательной кампании 8 декабря после торжественной церемонии вручения государственных наград. "В разное время у меня были разные мысли по этому вопросу, — сказал тогда президент, общаясь с участниками церемонии. — Но я понимаю: сегодня по-другому и нельзя. Так что буду баллотироваться на должность президента России". Спустя 10 дней Владимир Путин подал документы в Центризбирком.
"В Самарской области в кратчайшие сроки масштабно развернулась работа штаба Владимира Владимировича Путина по сбору подписей. Люди — откликаются, и в этом нет ничего удивительного. Давайте вспомним, с каким подъемом люди встретили известие о том, что Владимир Владимирович принял решение об участии в выборах президента России. Буквально был народный подъем, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Именно с именем Владимира Владимировича Путина люди связывают сегодня успехи и победы нашей страны".
Сбор подписей в Самарской области, как и во всей стране, начался в субботу, 23 декабря. В регионе пункты сбора подписей работают в торговых центрах. Также самарцев ждут в региональном отделении Народного фронта в Самарской области. При себе необходимо иметь паспорт.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!